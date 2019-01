L’échevin des sports Hector Tubiermont, depuis des années, s’est fait une spécialité de dégoter des numéros impressionnants pour montrer au public que sport, travail rigoureux et spectacles sont parfaitement compatibles. C’était encore le cas pour cette édition, comme on pourra le voir dans les vidéos tournées sur place.

Quant aux récompenses octroyées, c’est le coureur Guillaume Demeulemeester, gagnant a classement général et sacré le plus régulier au Challenge du Brabant wallon, qui décroche l’or. Il est suivi dans le classement par la jeune nageuse Elodie Delmotte (argent), et par l’escrimeur Gautier Hamoline (bronze).

Au niveau collectif, c’est l’équipe Nationale II, championne de Belgique dans sa catégorie - elle retrouvera l’élite la saison prochaine - qui monte sur la première marche du podium. L’argent est allé aux basketteurs HU16 du BG Lothier, et le bronze au club de pétanque ASC Genappe.

Le prix de la presse a été attribué à la championne de twirling Marine Eggerickx, celui du jury au tireur au clays Sébastien Kinif, et celui de l’échevin des sports au sauteur en longueur Amaury Brouwers ainsi que l’équipe A du club de tennis de table de Fonteny. Le bourgmestre, lui, a choisi de mettre à l’honneur l’équipe belge de tir aux clays qui s’est distinguée en fosse universelle aux championnats d’Europe, ainsi que la lanceuse du marteau Julie Van Ostaeyen. Et l’APEC a remis son prix au twirling club du Lothier.

Des prix « Espoir » saluant des sportifs prometteurs vont au tennisman Dylan Defalque, à Miet Créelle qui brille en kendo et à Titouan Fiez qui a réussi à 12 ans à décrocher une ceinture marron. Un espoir collectif est aussi décerné aux U15 du FC Genappe.

Les Efforts, eux, ont été remis au groupe Trail de Je cours pour ma forme, aux vétérans du FC Houtain-Bousval et à la tireuse au clays Sophie Lienard. L’ensemble du club FC Genappe, qui compte plus de 170 affiliés en équipe de jeunes et plus de 70 pour les équipes seniors, a également reçu un prix d’encouragement.