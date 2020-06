Mes solutions pour le foot amateur: "Une part des droits TV devrait être redistribuée aux clubs amateurs" © Sterpigny Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny

Aubry De Koster, manager de l'AFC Tubize, est le cinquième invité de notre série "Mes solutions pour le foot amateur".



A l'arrêt depuis la mi-mars, le football amateur voit tout doucement la lumière au bout du tunnel. Un plan de déconfinement concret est en cours avec la perspective d'une reprise des entraînements dans des conditions presque normales dans le courant du mois de juillet. Avant le retour des championnats prévus le week-end des 5 et 6 septembre.



Les défis qui attendent le foot amateur n'en restent pas moins nombreux. Outre la crise sanitaire, le foot dans nos régions doit se réinventer pour continuer à vivre sur le plan financier et à séduire sur le plan populaire.



En compagnie de dirigeants de clubs, nous passons en revue tout au long de ce mois de juin les défis qui attendent nos clubs et les idées de ceux-ci pour les relever au mieux dans une série intitulée "Mes solutions pour le foot amateur".



Aubry De Koster, manager de l'AFC Tubize, qui évoluera en D2 amateurs, est notre cinquième invité.