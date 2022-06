Ce week-end, le FC Genappe a accueilli la deuxième manche du championnat de Belgique de beach soccer sur son terrain inauguré il y a de cela un an. Une manche remportée par l’équipe locale au sein de laquelle on retrouve un certain Michaël Jonckheere.

À 34 ans, l’ancien joueur de Tubize, du White Star ou encore de la RAAL, prend énormément de plaisir à évoluer dans le sable. "J’ai touché un peu le ballon sur le sable avant le Covid, j’ai trouvé ça sympa, ça change du foot et puis, physiquement, c’est un niveau au-dessus, une bonne préparation d’avant-saison. (...)