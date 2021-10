Une nouvelle académie de football a vu le jour au Royal La Hulpe Sporting Club.

Et elle n’est pas dirigée par n’importe qui puisque c’est Michel Dewolf en personne qui encadre les jeunes. Champion de France avec Marseille, champion de Belgique avec Anderlecht, celui qui a pris part à trois Coupes du monde avec les Diables rouges vient donc apporter toute son expertise chaque lundi à des jeunes âgés de 8 à 18 ans, séparés en trois groupes. "Nous nous concentrons sur le football à 8 et à 11 en proposant des séances qui viennent en complément de leurs entraînements. L’académie s’adresse bien entendu aux jeunes du club de La Hulpe mais également à tous ceux qui désirent nous rejoindre", explique Michel Dewolf.

Des séances spécifiques données par l’ex-Diable rouge, adaptées à chaque jeune. "Nous analysons chaque joueur afin d’adapter au mieux les exercices à ses besoins. On travaille bien entendu la technique mais aussi tous les autres aspects du football."

Une nouvelle aventure pour celui qui a notamment fait partie du staff de l’AFC Tubize lors de la saison 2017-2018. "Je donnais des entraînements spécifiques à un jeune sur le terrain de La Hulpe. Le club m’a alors demandé si ça m’intéresserait de lancer une académie avec des entraînements spécifiques. Nous avons commencé le 27 septembre et cela se passe bien pour l’instant. Nous commençons en douceur au niveau des inscriptions mais il est toujours possible de nous rejoindre en cours de saison."

Transmettre son savoir et son expérience, voilà la nouvelle motivation de celui qui a définitivement rangé son costume d’entraîneur au vestiaire. "J’ai reçu des propositions pour continuer à entraîner mais ce n’est plus quelque chose qui m’attire. Aujourd’hui, je veux transmettre, sans la pression du résultat. Je prends beaucoup de plaisir à encadrer les jeunes, à leur apprendre certaines choses. Le plus important pour moi, c’est l’évolution de l’enfant."