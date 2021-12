Si la RUTB l’a largement emporté face à Couvin samedi dernier, et ce à l’issue d’une rencontre pleine et plaisante à suivre, c’est surtout le jeune Maxime Migliore qui aura attiré tous les regards. En effet, pour sa deuxième titularisation, ce jeune Tubizien de vingt ans a éclaboussé la rencontre par sa fraîcheur, son dynamisme et ses qualités techniques.

Une première titularisation au stade Leburton que ce dernier gardera en mémoire.