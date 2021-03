Battu en transition et laissant l’adversaire prendre confiance aux 6,75m, les Castors sifflaient la fin de la récréation au troisième quart (10-30), établissaient un zone-press déroutant et dépassaient la centaine pour la sixième fois de la saison avec le concours des jeunes Belges sur le terrain. On retiendra les prestations cinq étoiles du trio Alexander – Lisowa – Ramette.



Assuré de la première place de la TDW1, Braine termine la phase classique du championnat ce vendredi 2 avril avec la visite de Courtrai. Les playoffs débuteront le 15 avril pour les Castors candidates à un huitième titre national.





CK WAREGEM 61

CASTORS BRAINE 104

Quarts : 16-26, 19-28, 10-30, 16-20.

Castors : 39/73 (3x3), 23/29 LF, 61 reb., 20 ass.,15 ftes. , Aertssens -5, Ramette 4-0, CARPREAUX 0-2, Kapenga 2-5, De Souza 5-6, Samsam -3, LISOWA-MKABA 15-8, STARLING 10-8, KRESLINA 6-7, ALEXANDER 12-6.

Outre une faute technique au coach et deux fautes anti-sportives (Kapenga et Carpreaux), que retenir de cette rencontre sans enjeu mais néanmoins nerveuse que les Castors disputaient sans le concours de Hambursin et de Brcaninovic ? Sans doute que Braine, mais le terme est exagéré, a été inquiété jusqu’à 31-38 (16e) avant de dérouler toute le restant du match.