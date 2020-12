Il y a deux semaines, Mohamed Aoulad surprenait tout le monde en annonçant son départ de l’AFC Tubize, où il avait pourtant prolongé deux mois plus tôt, pour prendre la direction de… Bahreïn, destination plus qu’exotique. Une nouvelle étape donc dans la carrière de ce joueur qui, à 29 ans, a déjà pas mal bourlingué, du FC Brussels à Tubize, en passant par Anderlecht, Charleroi, Waasland-Beveren, Saint-Trond, Westerlo, l’Union, Casablanca et Roulers. Cette nouvelle aventure, loin de la Belgique, il nous en explique les raisons, lui qui n’a pas manqué ses débuts dans son nouveau club, auteur d’un doublé pour sa première apparition.

Mohamed, comment vous êtes-vous retrouvé au Bahreïn ?

"Il s’agit de l’équipe du roi de Bahreïn. Cela fait un petit temps déjà qu’ils souhaitaient me transférer. Mais comme j’étais resté longtemps sans jouer lorsqu’ils m’ont contacté pour la première fois, j’ai signé à Tubize pour retrouver du rythme afin de pouvoir rejoindre Bahreïn plus tard.