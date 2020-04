Depuis quelques jours déjà, il était acquis que le médian ne serait plus au RCS Brainois la saison prochaine.

Courtisé par plusieurs clubs et ne semblant pas faire partie des plans du RCS Brainois pour la saison prochaine, on savait Mohamed Zeroual sur le départ du côté de Braine. Finalement, le médian a trouvé un nouveau club et franchira un nouveau cap puisqu’il a accepté de rejoindre les rangs de Ganshoren, qui découvrira la D2 amateurs la saison prochaine.