Julien Darquenne est un président en colère, désabusé, presque désespéré. Lundi soir, il a décidé de prendre son clavier et faire connaître au plus grand nombre les conditions dans lesquelles le club de football de Nivelles est obligé d’évoluer au quotidien.a-t-il écrit.Il a également ajouté plusieurs clichés pour illustrer ses propos. Des images indignes, qui font froid dans le dos, et témoignent de l’insalubrité et des conditions déplorables dans lesquelles les jeunes du club doivent évoluer lors de chaque entraînement, lors de chaque match. Moisissures, infiltrations d’eau, fils électriques apparents, prises recollées avec du scotch, sol et murs abimés, trous dans le terrain… La liste est longue et le danger est présent à chaque endroit du site.Et le pire dans tout ça, c’est que le club a déjà signalé le problème à de nombreuses reprises, sans que les autorités communales ne bougent.Mais Julien Darquenne veut se battre.