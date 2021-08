Moto: Loris Cresson a su se reprendre après sa chute Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny Le Brainois poursuit sa progression en Superbike. © DR

Début du week-end compliqué pour Loris Cresson lors de la première course disputée sur le circuit de Most en République Tchèque dans le cadre du WorldSBK, avec une chute. Un changement de configuration dans la course Superpole a ensuite permis au Brainois de terminer à la 19e place. Il a terminé à la même position dans la deuxième course complète, malgré un bon départ qui l'avait propulsé en 16e position.



Pour sa première saison complète en Superbike, Loris poursuit donc sa progression. "Après avoir fait un si grand pas samedi, le dimanche était beaucoup plus difficile que prévu. Nous avons fait un changement pour la course Superpole, qui n'était pas mauvais, mais pas meilleur, donc pour la Course 2 nous sommes revenus à ce que nous avions pour la Course 1, même si nous avons fait un petit changement à l'arrière de la moto. Nous avons fait un petit pas en termes de rythme, mais nous devons être capables d'en faire plus et d'être plus réguliers lorsque nous sommes rapides. Nous travaillons d'une bonne manière et comme nous comprenons mieux l'électronique, je pense que nous pouvons commencer à aller de l'avant. C'était une honte d'avoir un accident et de ne pas marquer de points ce week-end, mais c'est parfois comme ça en course", confie le Brainois.



Prochain rendez-vous dans deux semaines, sur le circuit Navarra.