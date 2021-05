C'est via un communiqué de l'agence Belga que Noël Lévêque a appris que Nafi Thiam serait présente au départ du 200 m lors du 34e meeting européen de Nivelles prévu le 19 juin . Une annonce faite ce week-end et confirmée ce mardi puisque le CABW a bien reçu l'inscription de la championne olympique pour son meeting.Cette nouvelle ravit Noël Lévêque, le président du club nivellois.explique Noël Lévêque.Une date parfaite dans le calendrier de la championne olympique.La présence de la championne olympique est une grosse plus-value pour le meeting nivellois.Le CABW fera tout pour offrir la meilleure course possible à la Namuroise.