Naïm Aarab a décidé de faire confiance au projet de la RUTB en D2 ACFF ! Brabant Wallon Sébastien Ferrante L'homme fort de la formation brabançonne wallonne a décide de rester au club pour la saison 2021-2022. © RUTB

Les supporters de l'ex-AFC Tubize, devenu RUTB il y a quelques semaines, peuvent se montrer satisfaits ! En effet, le capitaine sang et or a décidé de rester au club pour la saison à venir et donc de faire partie de cette nouvelle aventure après la fusion avec le Stade Brainois. Le défenseur continuera donc son aventure au stade Leburton et tentera d'emmener la RUTB vers les sommets de la D2 ACFF.