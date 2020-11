L’idée était entrée dans son esprit vers ses 18 printemps, lors de discussions avec son cousin. Quatorze ans plus tard, le projet est enfin mis sur pied, mais avec deux autres collaborateurs.

Naïm Aarab, le capitaine de l’AFC Tubize, Rudy Chirishungu, son ex-coéquipier à Saint-Trond et ami, ainsi qu’Ibtissam Bouharat, la directrice sportive et ancienne joueuse d’Anderlecht, sont à la tête de la Get It Foundation, l’école de football pour les 4 à 18 ans et plus.