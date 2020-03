Le capitaine sang et or a signé un bail de deux ans, malgré l’incertitude autour de la relégation ou non du club.

C’est une excellente nouvelle ! En quelques mois, Naïm Aarab est devenu le nouveau visage de l’AFC Tubize. Et malgré la relégation probablement, mais pas encore officiellement actée, en D2 Amateurs et les soucis financiers, le capitaine a décidé de prolonger son aventure dans le Brabant wallon, avec un bail de deux ans signé ce lundi. « Je trouvais que ce n’était pas le moment de quitter le navire. Cela peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais j’estime que Tubize est un club mythique et j’aimerais qu’il retrouve sa place. J’ai déjà porté la vareuse de l’AFC jusqu’à mes 16-17 ans et ce club m’a permis de rejoindre Anderlecht par la suite. Je suis à la recherche de stabilité, après avoir déjà pas mal voyagé, et d’un projet avec des gens sérieux et compétents. Le nouveau manager, Aubry De Koster a entamé le renouveau du club. Il est arrivé avec de nouvelles idées pour reconstruire la structure du club. Ils m’a poussé à prolonger et j’ai accepté parce que j’estime que c’est un beau projet», déclare l’ex-Carolo, auteur d’une saison très solide au stade Leburton.

Les résultats n’ont pas permis aux Tubiziens de se maintenir, mais l’ancien vainqueur de la Ligue des Champions africaine apprécie le groupe avec lequel il évolue. « J’ai beaucoup aimé le travail du staff. Nous avons connu une saison difficile parce que le club était en chute libre. Quand la gestion n’est pas optimale, ça se ressent sur le terrain, notamment au niveau du réalisme. Malgré cela, les joueurs se sont toujours entraînés avec beaucoup d’enthousiasme et de volonté. Il reste encore une lueur d’espoir de rester en D1 Amateurs. Mais peu importe qu’on descende ou pas, je m’impliquerai de la même manière », a indiqué le capitaine.

Cette prolongation, c’est avant tout un signal fort de la part de la direction, qui est parvenue à convaincre le joueur le plus important de son effectif de rester. C’est aussi un bon argument pour entamer les discussions avec le reste du noyau, alors que le club devra obtenir sa licence auprès du CBAS, dans les prochaines semaines.