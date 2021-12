Braine aura à cœur de montrer au champion de Belgique en titre que sur le terrain, il reste le leader.



Si la saison précédente n’est plus qu’un vague souvenir, le titre perdu sur tapis vert pour cause de Covid n’a pas encore été complètement digéré dans les rangs brainois. Et le septuple champion de Belgique entend bien récupérer son dû sur le terrain dès cette saison.

La confrontation de ce samedi entre le champion de Belgique en titre et le vice-champion risque dès lors d’être quelque peu tendue. Invaincus dans ce championnat, les Castors entendent bien le rester, mais ils sont conscients que la tâche ne sera pas aisée ce samedi (20 h 30) au hall Octave Henry de Saint-Servais. (...)