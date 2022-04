Que l’histoire est belle. Nous sommes à la fin du mois de septembre quand Jérôme Patris annonce aux dirigeants du RRC Waterloo qu’il quitte son poste de T2 d’Amaury Toussaint pour intégrer le staff de l’Union Namur comme T3 et coach des espoirs. "Le président cherchait un jeune coach pour compléter son staff. Il m’a parlé du futur et de ma jeune expérience, on s’est vu deux fois et l’affaire était réglée."

T3, il allait se retrouver T1 par intérim deux semaines plus tard. (...)