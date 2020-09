Un mois et demi après avoir quitté Braine pour Roulers, Nicaise Kudimbana se retrouve sans club suite à la faillite du club roularien.

Le 27 juillet dernier, on apprenait que Nicaise Kudimbana quittait le RCS Brainois, où il avait signé quelques semaines plus tôt, pour s’engager avec le club de Roulers, pensionnaire de Nationale 1. Un choix qui avait surpris par son timing mais une offre que le gardien de 33 ans ne pouvait refuser. Malheureusement pour lui, ce qui devait être une nouvelle belle étape dans sa carrière, a viré au cauchemar il y a cinq jours, lorsque le club roularien a demandé sa mise en faillite. Triste, le gardien ne regrette toutefois pas le choix qu’il a fait fin juillet, et se dit prêt à relever un nouveau défi.