Moment délicat à vivre pour l’ex-portier du RSC Anderlecht et de l’Antwerp. Nicaise Kudimbana a dû faire volte-face au RCS Brainois, là où il s’était pourtant engagé initialement. La donne a changé le week-end dernier, lorsque Roulers (Nationale 1) lui proposait un contrat pro. Vérités avec le principal intéressé.

Nicaise, expliquez-nous ce retournement de situation.

"C’est un moment assez particulier car je n’ai jamais forcé quoi que ce soit dans ma carrière et j’ai toujours respecté les dirigeants des clubs pour lesquels je jouais. Une personne du KSV Roeselare m’a contacté en me disant qu’il cherchait un autre gardien pour les A. J’ai fait part de mon grand intérêt et j’ai expliqué la chose directement à Thierry Blindenbergh et Henri Pensis."