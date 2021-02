À 34 ans, Nicaise Kudimbana, l’ancien gardien de l’Union Saint-Gilloise, ou encore de l’Antwerp, a certainement vécu la saison la plus particulière de sa carrière. En effet, celui qui avait signé à Braine au printemps dernier après une saison passée à Walhain, avait finalement pris la direction de Roulers cet été. "Quand un club de Nationale 1 vous propose, à 33 ans, un contrat professionnel et tous les avantages qui vont avec, je ne vois pas qui aurait dit non", nous avait-il confiés à l’époque en guise de réponse à ceux qui avaient critiqué son choix.