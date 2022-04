Nicolas Dutrieux arrive à Genappe Brabant Wallon M. S. & S. St. L'ancien joueur de Tubize a signé pour la saison prochaine. © DR

Actuellement à Rhodienne-Hoek depuis moins d'un an, Nicolas Dutrieux, milieu de terrain de 24 ans, revient chez nous puisqu'il s'est engagé avec le FC Genappe pour le prochain exercice. "Nous sommes très contents de cet accord et espérons maintenant terminer la saison par un 30 sur 30 pour accéder au tour final et ramener le club en D3 ACFF, où il se doit d'être", indique Claudio Mariella, le président du club.



Par ailleurs, Rudy Chenkep, malgré un accord pris il y a un mois, a décidé de quitter le navire pour rejoindre... Rhodienne.