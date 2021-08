Ce samedi, les joggeurs du Challenge du Brabant wallon seront présents à Nil-Saint-Vincent pour la 33e édition de l’épreuve. Une seule distance, 10,95 kilomètres, soit la plus courte distance du Challenge et un parcours réputé pour être rapide.

Alexis Matthys, vainqueur de l’épreuve en 2018, est ravi de retrouver pour la première fois depuis la pandémie, un peloton pour s’élancer "sur un parcours court et rapide mais cela reste plaisant et souvent nerveux !" Nil-Saint-Vincent, le Chaumontois ne l’a disputée qu’une seule fois, en 2018 avec à la clé une victoire. "Donc, cela devrait bien se dérouler, rigole-t-il. Pour ce samedi, on verra toutefois qui sera là."

Assistera-t-on à des records de temps vu le niveau 2021 ? "Battre le temps de Pierre Balty (35’12 en 2016) ? Je pense que personne des habitués du BW ne peut le battre sauf Romain Paul s’il venait (NdlR : Romain Paul devrait être absent ce samedi). Denis Galerin ou Romain Deblander, qui sont cette année à peu près de mon niveau peuvent faire autour de 36’30/37’ mais pas mieux… Il faudra voir aussi au niveau de la chaleur car le circuit est fort exposé."

Mais qu’on ne s’y trompe pas, le tracé plat n’est pas pour autant aussi évident que cela. "Il est très plat mais du coup, le moindre faux plat fait mal sans parler du vent qui peut jouer un vilain tour. Pour ma part, j’ai encore le marathon du BW dans les jambes et passer de 42 kilomètres à 10 bornes rapides représente une transition brusque d’autant que j’ai deux grosses cloches à la voûte plantaire…"

Côté féminin, par contre, Virginie Vandroogenbroeck fera son grand retour. "Je suis inscrite. J’ai super bien récupéré à la suite de mon opération du tendon d’Achille, donc ça ne pourra que bien se passer. Je n’en suis pas à ma première course, j’ai participé aux 15 km de Woluwe-Saint-Lambert en juin avec un super chrono. Avant cela, Fernand Brasseur (mon coach) m’avait fait faire un test 5 km fin mars (18’15’’ seule sur route) et début mai un test 10 km avec son groupe d’entraînement (37’05’’). On peut constater que les jambes tournent au super."

De quoi envisager d’améliorer son temps de 2018 où elle l’avait emporté en 42’33 ? "C’est un parcours super roulant, sauf la fin si le vent est de face, au faux plat montant. Battre mon dernier chrono, c’est probable, sauf si la météo est caniculaire et le temps très venteux."