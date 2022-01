Pour cette reprise, il ne fallait donc pas s’attendre à un match de très haut vol. D’autant plus que du côté de Nivelles, depuis l’arrivée de Phivos Livaditis, en remplacement de Sébastien Dufour, on a reformulé les objectifs et recadré l’effectif.

Nivelles, face au collectif de Belgrade, s’est plutôt bien débrouillé. (...)