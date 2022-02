À l’issue de la rencontre face à Hamoir samedi dernier, Mohamed Bouhmidi confiait avoir un groupe de 24 joueurs à sa disposition, dont huit qui resteront chaque week-end sur le carreau, et qu’il allait dorénavant se focaliser beaucoup plus sur les détails, les passes manquées, les erreurs ou les bonnes actions réalisées en match que pour justifier ses futures sélections. Et à ce petit jeu-là, il y en a un, déjoue déjà tous les pronostics : Noah Taroli, ce jeune gamin de 19 ans a d’ores et déjà mis tout le monde d’accord quant à sa place au sein de l’équipe, lui qui enchaîne les titularisations au poste de back droit depuis plusieurs semaines.