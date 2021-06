Les Castors ne rendent pas les armes et ont toujours les cartes en main pour marquer de leur empreinte la Top Division Women 1. C’est un peu le message que la direction brainoise a fait passer ce mercredi avec l’introduction des cinq renforts étrangers qui accompagneront un noyau jeune et belge.

Une formation que la récente Castors Basket Académie espère bien compléter et enrichir progressivement. Le responsable Gérard Legrand et le coach R2 Laurent François se félicitent en tout cas de la collaboration avec le staff de la Top Division Women. "Que Fred Dusart et son assistante Drljaca soient prolongés jusqu’en 2025 est un signal fort pour l’ensemble du club", estime Gérard Legrand.

Battues sur tapis vert à l’issue d’une fin de saison rocambolesque, les Castors sont loin d’être abattues. "Je parlerai une dernière fois de ce qui s’est passé après, je n’oublie strictement rien mais je tournerai la page", promet Jacques Platieau.