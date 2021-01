À partir de ce lundi 1er février, c’est par bulles de dix maximum que les enfants vont devoir pratiquer leur activité extrascolaire. Une décision qui vient à nouveau perturber l’organisation et la vie des clubs sportifs, obligés d’adapter une fois de plus leur fonctionnement au quotidien. La mise en place de ces bulles de dix qui n’ont pas le droit de se croiser, elle signifie aussi la fin des matchs amicaux pour les jeunes joueurs de football qui avaient le droit (jusqu’à 13 ans) de disputer des rencontres amicales malgré l’arrêt des compétitions du football amateur.

Ce samedi, nous avons pris la direction de Chaumont-Gistoux pour voir comment cette nouvelle réglementation était accueillie au sein du FC Ronvau, le club de football local. "Cette nouvelle règle des bulles de dix, elle vient compliquer notre organisation. Je pense notamment à nos catégories de foot à cinq ou de foot à huit avec des noyaux d’à peine plus de dix joueurs. Les U13 sont par exemple 14, on va donc devoir les scinder en deux groupes de sept, tout en sachant que le jour où il y aura des absents dans un groupe, ils devront s’entraîner avec moins de joueurs puisque les bulles ne peuvent pas être changées", pointe Guillaume Lengele, le coach des U13.

Ce samedi, les U13 du FC Ronvau disputaient une rencontre amicale face à leurs homologues de la RES Gesvoise. La dernière pour quelques semaines sûrement. "Avec l’instauration de ces bulles, c’est la fin des matchs amicaux mais à la limite, c’est quelque de compréhensible et pas si grave pour les enfants. La fin des matchs amicaux ne me dérange pas vraiment, mais j’aurais aimé que l’on puisse continuer à entraîner toute une équipe en même temps, surtout chez les petits."

Au final, le plus important, c’est que les enfants puissent continuer à pratiquer une activité. "Même si l’organisation change, le plus important était de continuer à leur proposer du football. Sans ça, ils n’auraient plus rien, ils seraient privés de cette bouffée d’air frais qui leur fait tant de bien deux fois par semaine. Le retour des activités pour les plus de 13 ans est d’ailleurs une bonne nouvelle pour tous ces jeunes qui vont enfin quitter leur chambre, leur PlayStation et reprendre une activité physique."