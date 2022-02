Devant quelques irréductibles supporters qui ont bravé la pluie et le vent, Waremme et Jette ont eu du mal à se créer des opportunités en première période… et même durant toute la rencontre. Il fallait déjà appréhender la surface de jeu, appuyer encore plus ses passes car le ballon était régulièrement freiné par l’eau stagnante sur le terrain. Il est quasi impossible pour une équipe de prendre le jeu à son compte, de mettre du rythme dans la rencontre et, donc, de créer du danger.

Heureusement pour les spectateurs, le dernier quart d’heure de la première mi-temps est un peu plus animé. Beau coup franc aux 25 mètres pour Lubunda mais son tir termine au-dessus des cages de Lemire. Les locaux, eux, ont coup sur coup l’occasion d’ouvrir la marque.

Sur corner dans un premier temps avec Angiulli, mais la tête du Wawa est repoussée sur la ligne. Et ensuite via Nicolas qui repique dans l’axe depuis la droite mais se heurte à D’Alberto qui sort bien pour écarter le danger.