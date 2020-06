OFFICIEL: Jodoigne et Namur switchent de série © Moisse Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Les Jodognois retrouvent la D3B et les Namurois évolueront en D3A.

Lorsque les propositions de séries pour la D3 amateurs sont sorties, on constatait que Jodoigne était versé dans la série A et plus la B, et que l'UR Namur se retrouvait dans la série B. Rapidement, les deux clubs ont fait part de leur intention commune de vouloir switcher de série et ont envoyé un courrier à l'ACFF en ce sens.



Finalement, la bonne nouvelle est tombée ce mercredi pour les deux clubs qui peuvent bien changer de série. Jodoigne évoluera en D3B et Namur en D3A. "Notre CQ vient d'obtenir confirmation du changement de série avec la RAS Jodoigne. Ce changement sera publié dans les séries définitives", annoncent les Namurois sur leur page Facebook.