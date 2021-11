Les championnats de Ligue Élites de badminton ont eu lieu à Gembloux ce week-end. Une compétition au cours de laquelle Olivier de Nieuport a pu cumuler sa casquette de responsable communication et membre de l’organisation, avec celle de joueur puisqu’il s’est aligné dans trois catégories : en simple, en double et en double mixte. "J’avais déjà cumulé cette double casquette en 2015 lorsque les championnats étaient organisés au Blocry, avec une logistique bien moins lourde. J’avais envie de relever à nouveau ce challenge de jouer et d’organiser dans le même temps. Même si je suis épuisé je sors avec le sourire de cet événement qui s’est très bien déroulé", confie-t-il.

Le sourire, Olivier de Nieuport l’affichait également au terme de la compétition puisqu’il a remporté le double mixte aux côtés de Clara Lassaux. "Sur papier, nous étions la deuxième tête de série. Mais suite au retrait de la première, le tableau s’est dégagé. Ce fut un plaisir de partager ce titre avec Clara."

Une expérience à retenter dans le futur ? "Je verrai si c’est possible mais je veillerai à bien choisir ma discipline car c’était physique de s’aligner dans trois tableaux."

Cette double casquette de joueur et de responsable communication, elle a permis à Olivier de Nieuport de vivre à fond sa passion pour le badminton. "Depuis que nous avons engagé un collègue pour s’occuper de l’aspect compétition, je peux plus souvent m’inscrire en compétition. C’est quelque chose qui était incompatible par le passé. Un week-end comme celui qu’on vient de vivre m’a permis de vivre ma passion pour le badminton sur les deux fronts."

Le badminton francophone qui se porte bien en cette période de reprise. "Notre sport se porte bien, même si nous sommes dans une période charnière. Nous sommes en période post covid et si beaucoup ont repris, d’autres hésitent encore, sans parler des blessures qui sont plus nombreuses en cette période de reprise. Le nouveau système de classements joue également le public répond de plus en plus présent."