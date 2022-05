34 ans après sa première, et unique, participation aux 20 Km de Bruxelles, Olivier Dermiens est reparti à l’assaut de la célèbre course bruxelloise ce dimanche. Une seconde expérience vécue avec bonheur et un chrono de 1h17’55 que le Guibertin n’avait pas osé imaginer réaliser. Retour sur une expérience qui le motive déjà à envisager une troisième participation en 2023.