Cela faisait un mois et demi que la promotion de Perwez n’avait plus joué et cela s’est ressenti lors de la défaite de samedi dernier face à Mont-sur-Marchienne (34-37). "On a vraiment pas mal joué en première mi-temps où l’on menait d’ailleurs au score, analyse Olivier Leloup, le gardien de Perwez.(...)