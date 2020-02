Braine, qui joue les Turques de Cukurova à 16h en Euroleague, sait que ses chances de rejoindre l’EuroCup sont réduites.

Braine n’est pas dos au mur mais n’a plus son sort entre ses mains. Pour être reversé vers l’EuroCup (c’est-à-dire finir cinquième ou sixième de la poule d’EuroLeague), il doit gagner cette après-midi à Mersin (qui abrite le club de Cukurova) et espérer qu’Orenburg l’emporte à Riga deux heures plus tard.

"La situation actuelle, c’est qu’on est éliminés", tempère directement Frédéric Dusart. Le coach français, actuellement grippé, a trop vu son équipe toussoter au gré des 12 premières rencontres. "Il ne peut rien nous arriver de pire. On a raté le coche contre Venise. Ce n’est pas qu’on est déconcentrés mais on jouera sans pression, ce qui peut nous libérer."

Malgré deux joutes encore à disputer et des résultats qui ont été surprenants cette année (rappelons le succès de Riga face à Ekaterinbourg), les Castors doivent regarder en direction des autres duels. "Premièrement, on doit gagner et en second, espérer des circonstances favorables mais là on a 20 % de chances de passer. Si on avait battu Venise, on avait 80 % de chances mais on connaît le résultat."

Tout le monde dit l’adversaire turc démobilisé sur la scène européenne car essentiellement préoccupé par son maintien en ligue turque. "Cukurova présentera la même équipe qu’à l’aller, à l’exception de Rodriguez qui est partie. Les Turques ont embauché en janvier les Américaines Lavender et Sykes mais elles ne sont pas qualifiées pour l’EuroLeague. Si on gagne à Cukurova, il faut espérer qu’Orenburg l’emporte à Riga. Hors leur US Turner est blessée au genou, cela va être compliqué pour les Russes !" constate le coach.

"On n’a plus rien à perdre mais il y a désormais un tout petit trou de souris pour nous permettre de passer. Si Riga l’emporte sur Orenburg, je crains que les Lettonnes (NdlR : positives à l’average sur les Belges) évoluent de façon complètement relâchée la semaine d’après à Venise."

Braine, opposé mercredi prochain à Prague, devra alors réaliser un exploit. On n’en est pas là, mais on n’en est plus très loin.