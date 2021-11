La débâcle subie dimanche après-midi face à Etterbeek dans un match ô combien important pour sa survie a coûté sa place de T1 à Pascal Hofman.



Une décision prise après la rencontre par le président Stéphane Morias. "Il fallait faire quelque chose et provoquer un électrochoc. Je remercie Pascal pour son investissement mais ce n’était plus possible de continuer comme cela. Le bilan chiffré est catastrophique, nous sommes derniers et il faut secouer le cocotier", explique le président Stéphane Morias.



Le nom du nouvel entraîneur sera dévoilé cette semaine.