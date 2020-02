Brabant Wallon P1: Frédéric Balan remercié à Ophain Sébastien Sterpigny

Après cinq années de bons et loyaux services, l'entraîneur a été démis de ses fonctions.



Frédéric Balan et Ophain, ce fut une belle histoire de cinq années, ponctuée la saison dernière par une montée en P1. Mais si le début de saison fut bon, les résultats des dernières semaines ont fait chuter l’équipe au classement. Face à cette position de plus en plus dangereuse au classement, le comité a pris la décision de se séparer de son entraîneur.



Une direction qui a déjà dévoilé le nom de son successeur en la personne d'Eric Fiolle.