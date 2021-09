P1: Grez en passe 9 à Nivelles, le derby pour Kosova, la belle victoire de Nseth Berchem Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Tout ce qu'il s'est passé en P1 ce week-end.

© DR

Grez – Nivelles 9-0

Grez a travaillé ses gammes offensives et s’est offert un véritable festival. Une débâcle dont les Nivellois devront tirer des enseignements.

Les buts : 18e Muland Kayij (1-0), 26e et 50e De Croes (2-0 et 3-0), 51e De Beule (4-0), 61e et 63e Harrou (5-0 et 6-0), 70eDe Neve (7-0), 77e Muland Kayij (8-0), 90e Goergen (9-0).



Lasne Ohain – Saint-Josse 0-2

La machine semble lancée du côté de Saint-Josse qui enchaine avec un deuxième succès consécutif et une belle victoire du côté de Lasne Ohaine.

Les buts : 45e et 88e Konate (0-1 et 0-2).



BX Brussels – Nseth Berchem 1-4

C’était l’un des chocs du week-end, Nseth Berchem l’a parfaitement abordé et reste bien positionné dans le peloton de tête.

Les buts : 6e Bakija (0-1), 45e Bah (0-2), 46e Bakija (0-3), 60e Madimba (1-3), 67e Pieme Bope (1-4).



Sporting Bruxelles – Ixelles 4-0

Rien ne va plus du côté d’Ixelles et le Sporting Bruxelles en a profité pour signer une belle et large victoire.

Les buts : 3e Singha (1-0), 15e Bouhna (2-0), 53e Köse sur pen. (3-0), 78e Indenge sur pen. (4-0).



Stade Everois – Kosova 0-1

C’était le derby bruxellois attendu ce week-end et on a eu droit à une partie très disputée où les deux équipes se tenaient de près. Finalement, seul le but de Garcia Fernandez a fait la différence à cinq minutes du terme.

Les buts : 85e Garcia Fernandez (0-1).



Léopold – ES Braine 4-2

Le Léo a rapidement fait la différence et s’est cru à l’abri après le 3-0 de Kory à l’heure de jeu. Mais les Brainois n’ont rien lâché et ont relancé la rencontre. Finalement, Es-Sadiki a mis fin à tout suspense.

Les buts : 9e Touile (1-0), 40e Touile sur pen. (2-0), 64e Kory (3-0), 65e Bihi sur pen. (3-1), 69e Kwiatkowski (3-2), 81e Es-Sadiki (4-2).



Genappe - RUTB 1-3

Tubize-Braine empoche les trois points et poursuit son bon début de championnat.

Les buts : 35e David (0-1), 42e et 48e Van Gestel (0-2 et 0-3), 60e Brichart B. (1-3).



FC Schaerbeek – Etterbeek reporté

Faute d’accès à son terrain, le FC Schaerbeek ne peut toujours pas disputer le moindre match à domicile.