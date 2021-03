P1: Jakob Waite passe de Saint-Josse à Lasne Ohain Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Le club de la RULO enregistre également l'arrivée de Valentin Laklia. © Sterpigny

Deux transferts entrants du côté de Lasne Ohain qui accueille Valentin Laklia (ex Diegem, Tervuren et Bertem) mais aussi le gardien Jakob Waite, formé au White Star et qui évoluait au FC Saint-Josse.