Brabant Wallon P1: Julien Darquenne quittera son poste d’entraîneur de Nivelles au terme de la saison Sébastien Sterpigny

Après quatre saisons à la tête de l’équipe, le président du club fera un pas de côté sur le plan sportif.



Alors que Nivelles s’apprête à disputer un derby contre le voisin de Waterloo ce dimanche, Julien Darquenne, son entraîneur a annoncé sur sa page Facebook qu’il quitterait son poste de coach au terme de la saison. "Quand une nouvelle année démarre, certaines réflexions changent et débouchent parfois sur des prises de décisions nécessaires mais tellement difficiles à prendre… J’ai en effet pris la décision de démissionner, à la fin de la saison, de mon rôle d’entraîneur de l’équipe première du RCSN…", débute-t-il.



Les raisons sont multiples. "Malheureusement, certains éléments m’ont poussé à faire un pas de côté, notamment la santé, après avoir été amputé il y a un an sans jamais m’être jamais arrêté, ma famille, mon rôle de président mais aussi le développement de mes projets professionnels qui prennent de l’ampleur et qui m’empêcheront de m’investir comme j’ai l’habitude de le faire…"



Soulignant les quatre saisons remplies de grands moments et de succès, Julien Darquenne ne eut retenir que le positif de cette belle aventure. "Quelle fierté d’avoir pu mener un projet en partant de rien, ou presque, d’avoir convaincu des personnes de me suivre dans cette folie et puis, à coups de travail et d’investissement sans relâche, d’avoir pu connaître autant de réussite et autant de bons moments malgré les nombreux sceptiques au départ… Ces 4 années resteront inoubliables et nous l’aurons réalisé avec l’aide de nombreuses personnes. (…) MERCI à tous mes joueurs, je pars, grâce à vous avec de merveilleux souvenirs plein la tête, le plaisir de vous avoir vu évoluer, la fierté d’avoir accompli ensemble des choses dont beaucoup nous pensaient incapables, la satisfaction de vous avoir transmis un peu de ma passion et le plaisir d’avoir partagé ensemble une vraie aventure humaine, j’aurai toujours beaucoup de respect pour vous et garderai l’espoir que vous conserverez quand même quelques bons souvenirs de notre collaboration, qui sait, peut-être que nous nous retrouverons un jour…"



Mais avant de remettre son tablier d’entraîneur, Julien Darquenne veut terminer la saison en beauté. "Notre dernière mission ensemble sera de maintenir le RCSN en P1, le chemin est encore long mais nous ne lâcherons rien, j’annoncerai également bientôt mon successeur et l’accompagnerai pour préparer au mieux la saison 2020-2021."