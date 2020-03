P1: Le FC Genappe a pour objectif "d’atteindre les séries nationales dans les 3 ans" © DR Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny

Après Maxence Bourlard, c’est au tour de Mathieu Vlaminck de prolonger.



Après la prolongation de son gardien Maxence Bourlard ce samedi mais aussi celles de Cedric Beugnies, Simon De Boitselier et Ruben Pinto, le FC Genappe annonce ce dimanche la prolongation pour une saison supplémentaire de Mathieu Vlaminck. "Nous sommes heureux car il est un élément important pour le club. Mathieu par ses qualités sportives mais également humaines est le profil type dont le club a besoin et nous sommes ravis de cette prolongation qui prouve qu'au FC Genappe, il fait bon vivre", se félicite Claudio Mariella.



Avec ces nouvelles prolongations actées, le noyau pour la saison prochaine est pratiquement bouclé au FC Genappe. De quoi afficher certaines ambitions? "L'insertion des deux nouveaux transferts (Maistriaux et Van Ophalvens) et la confirmation de 90% des joueurs de la saison précédente (Luigi Virgone a aussi prolongé), nous voulons prôner la continuité en insérant non pas numériquement mais bien qualitativement des joueurs qui porteront le club vers l objectif de ses prochaines années qui est celui d’atteindre les séries nationales dans les 3 ans."



L’une ou l’autre arrivées sont toutefois à prévoir. "Notre travail se poursuivra ses prochaines semaines, le noyau étant ficelé à 95%, sereinement et calmement nous compléterons le groupe avec deux voir trois éléments d’avenir. J’aimerais par la même occasion remercier mes responsables séniors Gregory Remy et Valen Garcia pour le travail effectué cette saison et durant cette période de négociations."



Jean-Pierre Maton renforce la structure

Si l’équipe première reste la vitrine, les jeunes sont aussi importants au FC Genappe. "En interne nous accueillons Jean Pierre Maton (ex Villers la Ville), avec sa grande expérience, il s’occupera d'une part de la transition post formation-séniors mais il encadrera également sportivement ceux-ci à partir de la saison 2020-2021."