P1: Le FC Genappe et Michaël Ghion se séparent Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Le successeur du coach de la P1 sera dévoilé ce mardi. © DR

Changement de cap du côté du FC Genappe où la direction a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Michaël Ghion, le coach de la P1. C'est la fin d'une belle aventure commune de quatre années. "Nous remercions Michaël pour le travail qu'il a accompli au cours de ces quatre années. Si Genappe évolue aujourd'hui en P1 et affiche certaines ambitions, c'est en grande partie grâce à lui. C'est notamment sous ses ordres que l'équipe est parvenue à éviter par deux fois la relégation en P2. Mais aujourd'hui, le club cherche autre chose, affiche des ambitions et il était important d'effectuer ce changement dès maintenant", nous explique Claudio Mariella.



Le président de Genappe salue le travail de son désormais ex-entraîneur. "Nous avons eu une longue discussion ce lundi, nous avons beaucoup échangé, peut-être que la situation covid n'a pas été aisée pour mettre les choses en place de façon optimale, peut-être que la transition entre peu et de grandes ambitions est trop importante. Aujourd'hui, nous chemins se séparent mais nous remercions Michaël pour tous les services rendus. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel."



Le nom de son successeur devrait être dévoilé ce mardi dans la journée.