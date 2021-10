RUTB B - Nivelles 3-1

Le changement d’entraîneur n’aura pas eu l’effet escompté pour le RCS Nivellois. Bloqués dans le bas du classement avec son maigre bilan de trois petits points, les Aclots devront encore attendre pour sortir des soins intensifs et donner raison à la direction nivelloise d’avoir remplacé Damien Wéry par Rudy Dechamps (malade et absent lors de ce match).

Grez - Kosova 2-0

Les buts : 18e De Grave (1-0), 25e Deliège (1-1), 50e Duhot sur pen. (2-1), 80e Van Gestel (3-1).

Harrou a mis les Gréziens sur le chemin de la victoire dans ce duel entre outsiders, De Bluts l’a confirmée à dix minutes du terme.

Les buts : 14e Harrou (1-0), 80e De Bluts (2-0).





Léo - Nseth Berchem 3-0

Le Léo respire la grande forme et l’a encore prouvé ce week-end en remportant le derby bruxellois au sommet face à Nseth Berchem. La différence s’est faite après le repos.

Les buts : 53e Touile (1-0), 56e Es-Sadiki (2-0), 85e Kory (3-0).





BX - Etterbeek 2-5

Etterbeek était en quête d’un succès, il a frappé très fort en s’offrant une victoire de prestige face à une formation du BX Brussels qui marque le pas après un bon début de saison. Et dire que le BX a mené 2-1 dans cette partie…

Les buts : 9e Bampembe (0-1), 12e El Boukhari (1-1), 26e Barry (2-1), 30e Bampembe (2-2), 38e Kouanda (2-3), 60e Chaouni (2-4), 75e Dieluvua (2-5).





Sporting Bruxelles - Lasne Ohain 3-1

Plus rien n’arrête le Sporting Bruxelles qui confirme son statut de leader semaine après semaine. Et même lorsqu’il est réduit à dix pendant toute une mi-temps comme il l’a été ce dimanche face à Lasne Ohain, il parvient à gérer les débats et à s’imposer.

Les buts : 8e Madani (1-0), 71e Ben Mohamed (2-0), 82e Charpentier sur pen. (2-1), 90e Kambala (3-1).





ES Braine - Genappe 2-0

Trois exclusions, beaucoup de cartons jaunes et d’énervement mais aussi des joueurs blessés, ce derby aura été marqué, selon les acteurs, par le laxisme du trio arbitral qui a engendré pas mal d’agressivité et de frustration.

Les buts : 30e Huby (1-0), 60e Gasmi (2-0).