Conscient que l’avenir du club se situe en P2, le comité préfère terminer la saison avec les U17 et les jeunes de la P3 et a d’ores et déjà acté le départ de la quasi totalité des joueurs du noyau de la P1.

C’est le Directeur technique Rudy Dechamps qui dirigera les troupes ce week-end et qui terminera également la saison.