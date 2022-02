P1: Premières prolongations au FC Genappe Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Six cadres de l'équipe ont déjà prolongé pour la prochaine saison. © FC Genappe

Le FC Genappe prépare la prochaine saison et annonce six prolongations pour la saison 22-23: Thomas Van Ophalvens, Felipe Berdayes, Julien Pète, Kévin Maistraux, Anthony Laloux et Tanguy Steens.



"Notre volonté, qui est celle de consolider l'effectif de cette année et de le renforcer avec deux, trois éléments ciblés est en très bonne voie. Le travaille des responsables seniors se poursuit donc et espérons que d'ici la fin du mois, nous puissions déjà avoir 90% du noyau de l'année prochaine confirmé", indique Mariella Claudio, le président FC Genappe.