P1: Un FC Genappe plus ambitieux prépare la prochaine saison Sébastien Sterpigny

Le staff est connu et les premières arrivées ont été actées.



Dixième avec 28 unités au compteur lorsque le championnat de P1 s’est arrêté, le FC Genappe avait fait un grand pas vers le maintien ces dernières semaines. En attendant la reprise éventuelle de la compétition, le club a déjà entamé la préparation de la prochaine saison en prenant quelques décisions, que ce soit concernant le staff ou les joueurs.



Un staff déjà connu

Pour la saison prochaine, la direction du FC Genappe a décidé de maintenir sa confiance en Michaël Ghion pour assurer le rôle de T1. Une mission dans laquelle il sera épaulé par Boris Adam (démis de ses fonctions à Villers) en tant que T2. "Boris représente l’homme que nous recherchions pour seconder Michaël. Ses valeurs humaines correspondent à notre philosophie et ses qualités en tant que préparateur physique seront essentielles pour mener à bien le projet du club pour ses équipes fanions. Celui d’être ambitieux tout en restant réaliste, familial et convivial", confie la direction qui confirme également Michaël Hauchart comme entraîneur des gardiens.



Deux arrivées enregistrées

Après Kevin Maistriaux (Nivelles), c’est au tour de Loic Van Dessel de parapher un contrat pour la saison prochaine. Une arrivée qui en appelle d’autres dans les semaines à venir. "Nous sommes encore à la recherche de profils qui permettraient au club de passer un nouveau cap sportif. Aujourd’hui nous sommes en négociation avec 2-3 joueurs et nous espérons pouvoir conclure et les annoncer très prochainement."



Plusieurs prolongations actées

La direction annonce les prolongations de joueurs cadres comme Carlos Queimadelas, David Queimadelas, Max Bertrand, Christophe Tabard, Arnaud Courtain, Taylor Hakiki, Kevin Charlier, Brice Brichart, Max Marchal, Alex Nowak, Jonathan Starquit, Kevin Wuyts, Loic Brichart et Kevin Busselot. "Nous devons finaliser encore des petits détails avec certains autres joueurs. Nous espérons clairement finaliser l’ensemble de notre noyau pour la fin de la semaine prochaine afin de préparer au mieux la saison prochaine."



Peu d’espoirs de reprendre la saison en cours

Comme beaucoup de clubs, le FC Genappe se pose des questions quant à une reprise possible du championnat 2019-2020. "Nous ne voyons que très peu de possibilités de reprise cette saison. Cependant, nous tenons à rassurer tous nos membres, nous ne sommes pas inquiets, que ce soit financièrement ou sportivement. Le comité, la coordination ainsi que la direction technique du centre formation travaillent chaque jour afin d’accueillir nos petits champions, et ce, dès que la situation se normalisera, avec l’objectif de continuer le superbe travail éducatif et sportif mis en place par Abdel Mzoudi et Sandro Antonacci."