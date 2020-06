P2: Christophe Trolin sera la doublure de Jérôme Clercq à Waterloo © RRCW Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

L'ancien gardien d'Ixelles, de Wavre et du Léo remplace Luiz Martins De Souza qui a finalement décidé de ne pas s'engager au RRCW.



Luiz Martins De Souza ayant décidé de se désengager du RRC Waterloo, le club s'est mis à la recherche d'un second gardien pour être la doublure de Jérôme Clercq.



Le club a rapidement trouvé une solution en engageant Christophe Trolin (28 ans) que l'on a bien connu à Ixelles, avant qu'il ne prenne la direction de Wavre et puis du Léo la saison dernière.