P2: Hassan Riani est le nouvel entraîneur de Chastre Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Il remplace Jean-Claude Delmoitié qui avait démissionné il y a peu.

© Houet

Le club de Chastre s’est donné le temps de la réflexion après le départ de Jean-Claude Delmoitié. En début de semaine, le club a trouvé son nouvel entraîneur: il s’agit d’Hassan Riani, le T2 de Sergio Palavicino à Grez-Doiceau. Il a rencontré son groupe hier soir et entrera réellement en fonction jeudi soir, indiquent nos collègues de l'Avenir.



En attendant, il y a un gros match à préparer face à Ophain. "C’est du gros calibre mais on ne doit pas commencer à regarder ailleurs, prévient Yohan Hennebel, qui sera le T2 d’Hassan Riani. Après-Lasne Ohain, ce sera un nouveau bon test mais c’est chez nous où l’on doit montrer qui nous sommes et prendre les trois points."



L’intérim de trois semaines est donc terminé et Yohan Hennebel peut être fier du travail accompli. "J’en profite pour féliciter et remercier le groupe d’avoir fait le job. Le T2 devenu T1 par intérim redevient maintenant T2 après un brillant 9/9."