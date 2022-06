P3B: Clabecq s’est renforcé pour franchir le pas vers la P2 Brabant Wallon Olivier Talmas © eda

Présent dans le Top 3 depuis trois saisons, l’Olympic Clabecq a renforcé son noyau en nombre et en qualités pour enfin atteindre la P2.



Stoppés par la crise sanitaire durant deux saisons, il n’a, de nouveau, pas manqué grand-chose aux Clabecquois cette année. "Malgré un petit goût amer, la conclusion est positive car on a atteint le tour final avec un petit noyau et on a bien travaillé avec le staff, souligne le coach, Luigi Bruno. Comme le président l’a rappelé, cela fait trois ans qu’on est là et trois ans que l’on termine dans les trois premiers."



La donne est simple pour franchir le pas et monter en P2. "On s’est souvent retrouvé avec douze, treize, quatorze joueurs, ce qui n’était pas suffisant. Il nous fallait un noyau plus large et plus de concurrence, raison pour laquelle on a bien travaillé aux transferts en prenant des joueurs aux positions qui nous faisaient défaut. On a conservé quinze joueurs de l’effectif et les cadres que l’on souhaitait garder, et nous avons désormais un noyau de vingt-cinq joueurs de champ et deux gardiens. Certains évoluaient en P2 et même si le groupe reste jeune, les qualités sont là." (...)