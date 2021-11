Le duel entre Ittre et Saintes, en P3B Brabant, n'aura duré que 45 minutes. Le temps d'assister à 9 buts mais, surtout, d'en encaisser 8 pour Saintes. Dont trois lors des premières six minutes de jeu de ce duel de voisins.

Après la pause, les joueurs de Saintes ont tout simplement refusé de remonter sur le terrain, non pas en raison du score mais fâchés sur la personne qui avait accepté de diriger les débats en l'absence d'un arbitre officiel.

"Cet arbitre a fait n’importe quoi en ne sifflant pas les hors-jeu et on a encaissé quatre fois comme ça", râgeait le coach de Saintes Noureddine Essalmany auprès de nos collègues de l'Avenir. "Ce n’était plus un match de foot en on a préféré arrêter pour éviter les problèmes."

