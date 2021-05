Samedi, Yohann, Loïc et Benoît (les 3RunMan) sont partis à l’assaut d’un défi fou : boucler un tour du Brabant wallon en courant, soit les 266 km du GR127 en quatre jours.

Pari tenu puisque, ce mardi soir, les trois coureurs sont arrivés au bout de leur défi, malgré la météo catastrophique et les douleurs musculaires. "Tendons d’Achille, genoux et chevilles en ont pris un sacré coup, plus rapidement que ce que nous avions imaginé. Dans l’ensemble, ça s’est bien passé, même si le temps n’était pas de la partie. Lors du troisième jour, nous avons dû boucler la fin de l’étape à vélo, sinon nous ne terminions pas, tant la météo était exécrable et nos corps souffraient ", nous confiaient-ils ce mardi matin lors d’un ravitaillement au Décathon de Wavre.

Les trois hommes sont allés au bout d’eux-mêmes pour terminer ce défi. "L’arrêt chez Décathlon avec nos partenaires et nos proches nous a reboostés pour les derniers kilomètres. Tout au long de ce défi, c’est le mental qui a fait la différence."

Dans cette aventure, les trois coureurs avaient les jeunes de l’Hacienda en tête, l’ASBL pour laquelle ils couraient. "Le défi dont Benoît m’avait fait part lors de notre rencontre me paraissait un peu fou. Mais, comme ils souhaitaient soutenir une ASBL locale, ça a directement matché. Les fonds qu’ils vont récolter vont permettre de rénover le salon et la salle de séjour des enfants de l’Hacienda", explique Gilles Cowez, le directeur.

Une autre récolte des fonds, réalisée par l’unité Jean 23, les scouts de Malèves, va améliorer la vie des jeunes de l’Hacienda. "Le challenge dix heures vélo qu’ils ont organisé va rapporter une belle somme d’argent qui va permettre, en partenariat avec Décathlon, d’offrir un vélo à chaque enfant."

Le chaîne de magasins a été séduite par le défi des 3RunMan. "Le fait que ce soit organisé en Brabant wallon, avec un GR qui passe par notre magasin et pour une belle association a fait que nous avons tout de suite accepté d’apporter notre petite pierre à l’édifice de ce beau projet local, sportif et solidaire", explique Gaëtan Marion, responsable partenariats chez Décathlon.