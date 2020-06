Faute de certitudes, le plus grand événement running du Brabant wallon se tiendra uniquement… virtuellement.

Le conseil national de sécurité de mercredi n’a pas offert plus de certitudes aux organisateurs d’événements de masse, qui restent interdits jusqu’à la fin du mois d’août. Le marathon de Nivelles, dont la 7e édition était prévue le 20 septembre, a dès lors posé le choix de faire l’impasse cette année sur ce rendez-vous qui accueille habituellement près de 4000 participants sur les différentes distances.

“Nous étions face à deux questions”, explique Philippe Gysens, à la tête de ce qui est le plus grand événement running de la province du Brabant wallon. “Est-ce qu’il sera permis en septembre d’accueillir 4000 personnes, sans compter les spectateurs, sur la Grand-Place de Nivelles ? Et si cela est autorisé, est-ce que le public suivra comme habituellement ? Nous ne sommes pas en mesure de répondre actuellement à ces questions primordiales et, alors que juillet se profile, il était temps de trancher vu tout ce qu’une organisation comme celle-ci implique en termes de préparation. Il y a trop de risques de se tromper en se lançant dans le défi du maintien de l’organisation, avec les conséquences que cela pourrait avoir pour la pérennité de l’évènement. Cette décision, logique, était la plus sage.”

Les parcours ouverts du 13 au 27 septembre

Si l’événement de masse n’aura pas lieu, le semi-marathon de Nivelles a, comme d’autres organisations, tenu à garder une place dans le calendrier. Les différents parcours seront ainsi ouverts à ceux qui le souhaitent entre le 13 et le 27 septembre pour un format de compétition virtuel. Après inscription sur une plate-forme en ligne, le temps de chaque coureur sera récolté par l’intermédiaire d’une synchronisation avec le réseau social Strava afin d’établir un classement.

“A Nivelles, septembre est pour beaucoup le mois du semi-marathon”, reprend Philipe Gysens. “Symboliquement, nous tenions à rester présents et permettre à ceux qui le souhaitent de vivre l’expérience à leur manière.”

Avant un retour en septembre 2021.