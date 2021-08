Pour la seconde année de rang, le semi-marathon de Nivelles n'aura pas lieu. Comme en 2020, les organisateurs d'un rendez-vous running qui s'est imposé comme le plus important du Brabant wallon ont été contraints de l'annuler. L'événement était prévu le dimanche 19 septembre prochain. La faute à l'incertitude due au contexte actuel et aux contraintes qui en découlent.

La prochaine édition est d'ores et déjà fixée au 18 septembre 2022.





Voici le communiqué de l'organisation du semi-marathon de Nivelles lors de l'annonce de l'annulation:

"Pour des raisons que vous devinez et que l’on peut résumer à ces 2 mots : incertitudes et contraintes.

Tout d’abord, nous souhaitons rappeler que nous ne sommes pas une société événementielle qui compte sur du personnel et des moyens financiers importants. Nous sommes avant tout une bande de potes qui a voulu organiser une méga fête du running dans leur ville (et qui l’ont fait à 7 reprises de 2013 à 2019).

INCERTITUDES de devoir engager de gros moyens sans avoir la moindre vue sur le résultat. La moindre erreur nous serait fatale et réduirait à néant les possibilités de voir l’événement au calendrier dans les années à venir. Incertitudes également autour de ce qui est permis ou pas et des incessants changements annoncés.

CONTRAINTES qui limitent nos actions et celles de nos participants. Même si le champ des possibilités a été élargi depuis quelques semaines, le fait de limiter quoique ce soit n’est pas du tout dans notre ADN. Limiter les participants, limiter les contacts et les échanges, il n’en est pas question. Nous refusons aussi catégoriquement d’ouvrir l’événement à certains et d’exclure les autres.

Il n’est pas envisageable de proposer à nouveau une version virtuelle déjà vue en 2020 et qui n’est plus d’actualité à ce stade.

A l’annonce de l’assouplissement des mesures, il a été un moment envisagé de proposer un mini-évent. L’organisation « classique » du semi-marathon de Nivelles démarre généralement en février/mars. Dès lors, devoir démarrer en juin, avec la période de vacances impatiemment attendue par tous, ne nous donne pas la possibilité de réunir les moyens logistiques, organisationnels, financiers et humains nécessaires à la tenue d’un tel événement, même réduit.

Voilà pourquoi nous prenons la difficile décision de patienter jusqu’au dimanche 18 septembre 2022 pour enfin se retrouver dans de bonnes conditions."