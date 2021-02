Pascal Pilotte est le nouveau coach du RCS Brainois Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Celui qui assurait déjà le rôle de RTFJ à Braine prend la succession de Thierry Blindenbergh. © DR

Depuis l'annonce du départ de Thierry Blindenbergh, le RCS Brainois était à la recherche de son successeur. Le club a reçu pas mal de candidatures et a pris le temps de les analyser. Finalement, c'est en interne que la solution a été trouvée puisque Pascal Pilotte, RTFJ à Braine, devient le T1 de l'équipe première.



Un choix en interne qu'Henri Pensis nous explique. "À partir du moment où l'on souhaitait intégrer plus de jeunes au noyau de l'équipe première, il était important d'envoyer un signal, notamment à nos U19 et U17. Avoir le RTFJ à la tête de l'équipe première permettra d'intégrer plus facilement nos jeunes à ce noyau qui compte déjà pas mal de jeunes joueurs."



Dans sa mission, Pascal Pilotte, qui conserve aussi son poste de RTFJ, sera épaulé par Nicolas Clercq, de retour au poste de T2. "Nicolas a déjà travaillé à Braine, dans une fonction de coordinateur pendant huit ans. Il a toujours été disponible pour le club, c'est un véritable clubman."